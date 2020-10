VIDEO | A Milano gli studenti del ‘Volta’ protestano: cellulari e pc per fare didattica a distanza dalla Regione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) MILANO – Sono le 8.15 in piazza Città di Lombardia e Mila sta per iniziare la lezione di matematica a distanza. Federico invece ha inglese in ‘prima’. Alice e Luca ‘entrano’ in seconda ma sono già a scuola. Scuola, oggi, per un centinaio di studenti e studentesse del liceo ‘Volta’ di Milano, che è appunto il piazzale di palazzo Lombardia, sede della giunta regionale. Previous Next Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) MILANO – Sono le 8.15 in piazza Città di Lombardia e Mila sta per iniziare la lezione di matematica a distanza. Federico invece ha inglese in ‘prima’. Alice e Luca ‘entrano’ in seconda ma sono già a scuola. Scuola, oggi, per un centinaio di studenti e studentesse del liceo ‘Volta’ di Milano, che è appunto il piazzale di palazzo Lombardia, sede della giunta regionale. Previous Next

A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook, tornando sulle parole di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, che ha auspicato un lockdown per Napoli e ...

Dl Ristori, Castelli: "Primi veramenti in dieci giorni. Necessarie altre risorse dall'Europa"

La viceministra dell'Economia Laura Castelli illustra le misure approvate dal governo nel decreto Ristori per risarcire le attività penalizzate dall'ultimo Dpcm del governo per affrontare l'emergenza ...

