Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 19 | 15

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 28 OTTOBREORE 19.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA CASSIA CODE PER LAVORI TRA SAN MARTINO E SUTRI IN DIREZIONE VITERBO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E GRANITI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO. CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE DA ...