Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 16 | 30

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 28 OTTOBREORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SULLA CASSIA VEIENTANA LAVORI TRA IL RACCORDO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE VITERBO RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCHIE E PAVONA IN DIREZIONE DI APRILIA RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ASULLA METRO B LA CIRCONE E’ RALLENTATA TRA TERMINI E LAURENTINA PER UN GUASTO TECNICO AD EUR ...