Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 15 | 30

VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA CASSIA NEI DUE SENSI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO ALL'ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma SULLA METRO B LA CIRCOLazioNE E' RALLENTATA TRA TERMINI E LAURENTINA PER UN GUASTO TECNICO AD EUR MAGLIANA CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. COMBATTIAMO ...

