Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 12:30 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SU VIA PRENESTINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE MARTELLA DISAGI SULLA CASSIA NEI DUE SENSI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI CASTELLI RomaNI NEI DUE SENSI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA GIACOMO MATTEOTTI, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO, TUTTI I DETTAGLI SULLA VIABILITÀ ALTERNATIVA CONSIGLIATA SONO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 28 OTTOBREORE 12.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONENUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SU VIA PRENESTINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE MARTELLA DISAGI SULLA CASSIA NEI DUE SENSI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI CASTELLINI NEI DUE SENSI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA GIACOMO MATTEOTTI, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO, TUTTI I DETTAGLI SULLA VIABILITÀ ALTERNATIVA CONSIGLIATA SONO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ilovepisa : RT @ComunePisa: #pisa Oggi Lavori in via Roma e via Trieste, i provvedimenti per la viabilità - Divieti validi fino a venerdì 30 ottobre… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24