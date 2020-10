Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 09:45 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2020 ORE 09.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL GRA SUL QUALE UN INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SUL VIADOTTO DLE GIUBILEO DEL 2000 CAUSA CODE ANCHE SUL RACCORDO PER CHI CERCA DI RAGGIUNGERE LA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PERMANGONO LE CODE SULLA PALOMBARESE NEI DUE SENSI TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA CHIUDIAMO CON LA PONTINA SULLA QUALE SONO SEGNALATE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA NEL NOSTRO PAESE INVITANDO TUTTI I ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 28 OTTOBREORE 09.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOMINCIAMO DAL GRA SUL QUALE UN INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SUL VIADOTTO DLE GIUBILEO DEL 2000 CAUSA CODE ANCHE SUL RACCORDO PER CHI CERCA DI RAGGIUNGERE LA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PERMANGONO LE CODE SULLA PALOMBARESE NEI DUE SENSI TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA CHIUDIAMO CON LA PONTINA SULLA QUALE SONO SEGNALATE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA NEL NOSTRO PAESE INVITANDO TUTTI I ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - in_appennino : RT muoversintoscan 'RT @ComunePisa: #pisa Oggi Lavori in via Roma e via Trieste, i provvedimenti per la viabilità… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-10-2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24