Via libera all’offerta per l’acquisizione di Autostrade da parte dello Stato: fuori i Benetton entro tre mesi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arriva il via libera per il passaggio di Autostrade per l’Italia dal controllo del gruppo Benetton allo Stato con la regia di Cassa depositi e prestiti. È partita infatti l’offerta non vincolante da Cdp per l’acquisizione dell’88,06% di Aspi controllata da Atlantia con un’offerta tra i 7 e gli 8 miliardi di euro, da definire nelle prossime 10 settimane di approfondimento con la due diligence assieme ai fondi stranieri Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, che prenderanno poco meno della metà delle quote mentre la restante parte sarà di Cdp Equity, primo socio con il 40%. Le tappe dell’investimento BidCo che porteranno all’acquisizione fino al 100% di Autostrade prevede dopo un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arriva il viaper il passaggio diper l’Italia dal controllo del gruppoallocon la regia di Cassa depositi e prestiti. È partita infatti l’offerta non vincolante da Cdp per l’acquisizione dell’88,06% di Aspi controllata da Atlantia con un’offerta tra i 7 e gli 8 miliardi di euro, da definire nelle prossime 10 settimane di approfondimento con la due diligence assieme ai fondi stranieri Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, che prenderanno poco meno della metà delle quote mentre la restantesarà di Cdp Equity, primo socio con il 40%. Le tappe dell’investimento BidCo che porteranno all’acquisizione fino al 100% diprevede dopo un ...

NicolaPorro : #AmyConeyBarrett giura come nuovo giudice della Corte Suprema. Una piccola grande vittoria di #Trump, in attesa del… - fanpage : ?? Ultim'ora Via libera al Decreto Ristori, tutte le misure previste per i lavoratori. - Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto ristori #ANSA - SaCe86 : Via libera al #decretoristori, pacchetto da oltre 5 miliardi - SmorfiaDigitale : Cassa depositi e prestiti: via libera all'offerta per acquisire l'88,06% di Auto... -