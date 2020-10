«Via i telefoni!». Minacce e spranghe alle proteste di Milano. Il racconto di un 24enne: «Sembrava una marcia pacifica, poi ci sono arrivati alle spalle…» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Milano, 26 ottobre. Sera. Un ragazzo, giubbotto blu e occhiale da sole nonostante l’autunno, sta riprendendo la folla in marcia verso il Palazzo della Regione per la protesta sulle restrizioni nell’emergenza Coronavirus. È una diretta, su Instagram. «Guardate, guardate. Tutte le attività…». Un colpo secco. Lo schermo diventa nero. Si sente qualcuno urlare, sempre più forte: «Via il telefono, via il telefono!». Quello che i follower attaccati alla diretta non vedono sono altri due ragazzi, giovanissimi. Uno con una spranga in mano, l’altro con un cono stradale. Hanno spinto il ragazzo che stava trasmettendo le immagini al muro e mentre le fiumana scorre accanto a loro gli fanno capire che non è il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre), 26 ottobre. Sera. Un ragazzo, giubbotto blu e occhiale da sole nonostante l’autunno, sta riprendendo la folla inverso il Palazzo della Regione per la protesta sulle restrizioni nell’emergenza Coronavirus. È una diretta, su Instagram. «Guardate, guardate. Tutte le attività…». Un colpo secco. Lo schermo diventa nero. Si sente qualcuno urlare, sempre più forte: «Via il telefono, via il telefono!». Quello che i follower attaccati alla diretta non vedonoaltri due ragazzi, giovanissimi. Uno con una spranga in mano, l’altro con un cono stradale. Hanno spinto il ragazzo che stava trasmettendo le immagini al muro e mentre le fiumana scorre accanto a loro gli fanno capire che non è il ...

Alyenante : @pallideidee Sono entrambe tue. E via i telefoni. - Lukyluke311 : I terroristi mercenari lamentano che gli azeri stanno portando via non solo i loro passaporti ma anche i loro telef… - Piero_Strada : RT @CaressaGiovanni: Stanza da letto, posate, asciugamani e telefoni. Anche a casa c'è il rischio di contagio - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: Stanza da letto, posate, asciugamani e telefoni. Anche a casa c'è il rischio di contagio - Sabina1956 : RT @crlggg: Stanza da letto, posate, asciugamani e telefoni. Anche a casa c'è il rischio di contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Via telefoni Lista per Ravenna: "Una petizione sulle nuove antenne di telefonia cellulare in via del Mugello" Ravennawebtv.it “Dal finestrino vedi l’Italia ai tuoi piedi”, la Mille Miglia raccontata da una Dallara Stradale

E poi via: 358 auto d’epoca, tassativamente costruite prima dell ... E poi foto, foto ovunque e di continuo. Coi telefonini e non solo: c’è una quantità insospettabile di fotografi con attrezzature ...

Il business dei telefonini in carcere: "Nascosti in panini, patate e suole delle scarpe"

07:25Il business dei telefonini in carcere: "Nascosti in panini ... rifiuti e degrado 19:42Incidente in via Sacco e Vanzetti, attraversa e viene travolto da un'auto: morto un 73enne 19:42Palermo, ...

E poi via: 358 auto d’epoca, tassativamente costruite prima dell ... E poi foto, foto ovunque e di continuo. Coi telefonini e non solo: c’è una quantità insospettabile di fotografi con attrezzature ...07:25Il business dei telefonini in carcere: "Nascosti in panini ... rifiuti e degrado 19:42Incidente in via Sacco e Vanzetti, attraversa e viene travolto da un'auto: morto un 73enne 19:42Palermo, ...