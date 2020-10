Verona, Lazovic: «Abbiamo dimostrato carattere» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Darko Lazovic ha parlato dopo Hellas Verona-Venezia Darko Lazovic, esterno offensivo dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la partita di Coppa Italia contro il Venezia vinta ai calci di rigore. «È stata una partita incredibile, stavamo vincendo 2-0 e stavamo controllando, poi quel primo gol del Venezia, di cui mi prendo la maggior parte delle colpe, ci ha destabilizzato. Purtroppo Abbiamo preso anche il secondo gol e siamo andati ai supplementari. Alla fine però Abbiamo dimostrato carattere e sono contento per il passaggio del turno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Darkoha parlato dopo Hellas-Venezia Darko, esterno offensivo dell’Hellas, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la partita di Coppa Italia contro il Venezia vinta ai calci di rigore. «È stata una partita incredibile, stavamo vincendo 2-0 e stavamo controllando, poi quel primo gol del Venezia, di cui mi prendo la maggior parte delle colpe, ci ha destabilizzato. Purtroppopreso anche il secondo gol e siamo andati ai supplementari. Alla fine peròe sono contento per il passaggio del turno». Leggi su Calcionews24.com

