Verona, infortunio per Faraoni: costretto ad abbandonare il campo contro il Venezia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel corso del match tra Hellas Verona e Venezia, valevole per il terzo turno di Coppa Italia 2020/2021, il difensore dei gialloblu Marco Davide Faraoni è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema al polpaccio sinistro. A soccorrere il calciatore sono intervenuti i sanitari e, dopo un tentativo di rientro sul terreno di gioco, il tecnico Ivan Juric ha optato per la sostituzione con Dawidowicz. Nelle prossime ore verranno effettuati degli accertamenti per capire l'entità dell'infortunio.

