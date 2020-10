Veneto, il caso dell’incidente mortale con l’auto blu del capo della sanità: rinviato a giudizio l’ex direttore di Medicina legale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) PADOVA – L’elenco dei reati di cui dovrà rispondere è nutrito: frode processuale e depistaggio, favoreggiamento personale, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e truffa aggravata. Per Massimo Montisci, ex direttore dell’Istituto di Medicina legale di Padova, docente universitario e anatomopatolo di fama, si profila un processo complicato, tra circa un anno, in Tribunale a Padova. È stato, infatti, rinviato a giudizio dal gup Maria Luisa Materia a causa della perizia che effettuò nel 2016, su incarico della Procura di Padova, per accertare le cause della morte di Cesare Tiveron, un pensionato di 71 anni che nel settembre di quell’anno era stato investito da un’auto mentre a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) PADOVA – L’elenco dei reati di cui dovrà rispondere è nutrito: frode processuale e depistaggio, favoreggiamento personale, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e truffa aggravata. Per Massimo Montisci, exdell’Istituto didi Padova, docente universitario e anatomopatolo di fama, si profila un processo complicato, tra circa un anno, in Tribunale a Padova. È stato, infatti,dal gup Maria Luisa Materia a causaperizia che effettuò nel 2016, su incaricoProcura di Padova, per accertare le causemorte di Cesare Tiveron, un pensionato di 71 anni che nel settembre di quell’anno era stato investito da un’auto mentre a ...

clikservernet : Veneto, il caso dell’incidente mortale con l’auto blu del capo della sanità: rinviato a giudizio l’ex direttore di… - Noovyis : (Veneto, il caso dell’incidente mortale con l’auto blu del capo della sanità: rinviato a giudizio l’ex direttore di… - elmorisco : #Zaia contro #Crisanti, il virologo: 'Ho le prove che il piano #Covid del Veneto è nato grazie a me'. Le tiene di f… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Altri 62 ricoverati in giornata, 9 decessi e 637 nuovi positivi - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! COVID VENETO – Altri 62 ricoverati in giornata, 9 decessi e 637 n -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto caso Veneto, il caso dell’incidente mortale con l’auto blu del capo della sanità: rinviato a giudizio… Il Fatto Quotidiano Covid, in Veneto 2.143 casi in 24 ore: superati 800 ricoveri, quasi 16 mila in isolamento

Venezia, 28 Ottobre 2020 - Nelle ultime 24 ore in Veneto si registrano 2143 nuovi positivi (ieri 1526) e undici decessi (ieri 12). Continuano a crescere i soggetti in isolamento d ...

Nuovo balzo dei contagi in Italia: quasi 25 mila casi con 205 decessi. Record di tamponi

Aumentano casi anche in Veneto e Piemonte In aumento i nuovi casi di coronavirus anche in Piemonte con 2.827 casi (ieri 2.458) e in Veneto con 2.143 (ieri 1.526). Tra le regioni più colpite dalla ...

Venezia, 28 Ottobre 2020 - Nelle ultime 24 ore in Veneto si registrano 2143 nuovi positivi (ieri 1526) e undici decessi (ieri 12). Continuano a crescere i soggetti in isolamento d ...Aumentano casi anche in Veneto e Piemonte In aumento i nuovi casi di coronavirus anche in Piemonte con 2.827 casi (ieri 2.458) e in Veneto con 2.143 (ieri 1.526). Tra le regioni più colpite dalla ...