Varato il decreto Ristori. Aiuti a imprese e famiglie in meno di dieci giorni. Pronti 5,4 miliardi con indennizzi fino a 4 volte maggiori ... (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ... il provvedimento - che vale 5, 4 miliardi di indebitamento netto- ha avuto il via libera e in serata è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Come annunciato lunedì dal ministro dell'economia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ... il provvedimento - che vale 5, 4di indebitamento netto- ha avuto il via libera e in serata è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Come annunciato lunedì dal ministro dell'economia ...

fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - gioporce : Varato il decreto Ristori: a ristoranti e palestre rimborsi pari al 200% di quelli dati in estate, alle discoteche… - 48clelia48 : RT @ultimenotizie: #Conte: 'Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi che saranno usati per dare… - IlConte50919IT : RT @MPenikas: LN Varato il decreto Ristori. Aiuti a imprese e famiglie in meno di dieci giorni. Pronti 5,4 miliardi con indennizzi fino a 4… - MPenikas : LN Varato il decreto Ristori. Aiuti a imprese e famiglie in meno di dieci giorni. Pronti 5,4 miliardi con indennizz… -