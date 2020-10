Vaccino per il COVID-19, Von der Leyen: “Da aprile fino a 50 milioni di dosi al mese” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La seconda ondata della pandemia di COVID-19 ha colpito l’intera Unione Europea in modo più violento rispetto alla cosiddetta prima ondata. La curva dell’epidemia in quasi tutti i Paesi UE, inclusa l’Italia, ha raggiunto picchi mai visti prima e anche il carico sulle strutture ospedaliere sta iniziando a preoccupare più o meno ovunque, in modo particolare la Francia dove le terapie intensive sono già occupate al 54%. E il Vaccino per il COVID-19, seppur vicino, sembra ancora troppo lontano. Oggi la Presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen ha presentato delle nuove linee guida europee nel tentativo di fornire un minimo di coordinamento anche a livello europeo nelle risposte dei singoli governi nazionali alla pandemia, dalle app di tracciamento dei vari Paesi che possono ... Leggi su blogo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La seconda ondata della pandemia di-19 ha colpito l’intera Unione Europea in modo più violento rispetto alla cosiddetta prima ondata. La curva dell’epidemia in quasi tutti i Paesi UE, inclusa l’Italia, ha raggiunto picchi mai visti prima e anche il carico sulle strutture ospedaliere sta iniziando a preoccupare più o meno ovunque, in modo particolare la Francia dove le terapie intensive sono già occupate al 54%. E ilper il-19, seppur vicino, sembra ancora troppo lontano. Oggi la Presidente della Commissione UE Ursula Von derha presentato delle nuove linee guida europee nel tentativo di fornire un minimo di coordinamento anche a livello europeo nelle risposte dei singoli governi nazionali alla pandemia, dalle app di tracciamento dei vari Paesi che possono ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino per Covid, gli anticorpi diminuiscono in pochi mesi: cosa vuol dire per immunità e vaccino Corriere della Sera Governo prepara Tavolo su logistica del vaccino Covid-19

Non sappiamo ancora quando saranno distribuiti i vaccini controlla la Covid-19 e neppure come dovranno essere trasportati e stoccati, ma è necessario preparsi per farlo fin da ora, perché bisognerà ...

Covid, von der Leyen: nel 2021 potremo vaccinare 700 milioni di persone

La popolazione della Ue e' di circa 447 milioni di persone. Gli accordi che la Commissione europea ha definito con alcune case farmaceutiche per i vaccini anti-Covid prevedono tra 20 e 50 milioni di ...

