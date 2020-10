Vaccino Covid, Agenzia europea del farmaco: “Pronto tra gennaio-febbraio” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vaccino Covid, arrivano ulteriori dettagli sulla possibile data del lancio. Li fornisce Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco con sede ad Amsterdam, intervistato da La Repubblica. Vaccino coronavirus, com’è davvero la situazione? Quali sono i reali tempi per tornare a una vita normale? A fare il punto della situazione è Guido Rasi, da … L'articolo Vaccino Covid, Agenzia europea del farmaco: “Pronto tra gennaio-febbraio” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020), arrivano ulteriori dettagli sulla possibile data del lancio. Li fornisce Guido Rasi, direttore esecutivo dell’delcon sede ad Amsterdam, intervistato da La Repubblica.coronavirus, com’è davvero la situazione? Quali sono i reali tempi per tornare a una vita normale? A fare il punto della situazione è Guido Rasi, da … L'articolodel: “Pronto tra-febbraio” proviene da Inews.it.

