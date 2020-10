Vaccino anti-Covid, a che punto siamo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con l'aumento dei casi di coronavirus a livello mondiale, si fa sempre più pressante la necessità di disporre di un Vaccino e farmaci per spezzare la pandemia. Nel corso della conferenza stampa per illustrare il nuovo Dpcm, il 24 ottobre, ne ha parlato anche il premier Conte: «Ricordo che la Commissione europea ha stipulato vari contratti che prevedono già a dicembre l'arrivo delle prime dosi del Vaccino. Se questi impegni contrattuali saranno confermati potremo intervenire subito per distribuire i vaccini alle categorie sociali più fragili, agli operatori sanitari che sono più esposti». La corsa per il Vaccino anti-Covid All'inizio di ottobre l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha annunciato di aver iniziato ad analizzare i dati del ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con l'aumento dei casi di coronavirus a livello mondiale, si fa sempre più pressante la necessità di disporre di une farmaci per spezzare la pandemia. Nel corso della conferenza stampa per illustrare il nuovo Dpcm, il 24 ottobre, ne ha parlato anche il premier Conte: «Ricordo che la Commissione europea ha stipulato vari contratti che prevedono già a dicembre l'arrivo delle prime dosi del. Se questi impegni contrattuali saranno confermati potremo intervenire subito per distribuire i vaccini alle categorie sociali più fragili, agli operatori sanitari che sono più esposti». La corsa per ilAll'inizio di ottobre l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha annunciato di aver iniziato ad analizzare i dati del ...

