Usa, Melania contro Biden e democratici (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Melania fa la sua prima apparizione in pubblico da sola e si scaglia contro Biden. Secondo la first lady, infatti, i democratici sarebbero troppo impegnati in un "finto impeachment", anziché "concentrarsi sulla pandemia da coronavirus". Punta il dito contro Biden, Melania, accusandolo di dare adito a "pettegolezzi da palazzo". Sul fronte opposto, Kamala Harris si schiera al fianco di Biden. "Abbiamo avuto una giudice come Ruth Bader Ginsburg che ha fatto così tanto per la società e ora abbiamo una giudice che in passato si è schierata per l'eliminazione dell'Obama Care. In gioco in queste elezioni c'è il diritto all'aborto, il diritto gratuito ...

