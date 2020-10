Usa, il voto anticipato batte ogni record: più di 70 milioni di americani hanno già votato (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La pandemia di Coronavirus, la paura dei ritardi postali e le idee contrastanti dei candidati alla presidenza, hanno spinto i cittadini americani a votare anticipatamente come non era mai accaduto prima nella storia delle presidenziali Usa. A una settimana dal giorno delle elezioni secondo i dati dell’Elections Project degli Stati Uniti, il voto anticipato ha già superato la metà del numero di totale delle schede che furono conteggiate durante nel 2016. A partire da martedì pomeriggio più di 69,5 milioni di americani avevano già inviato le loro schede o votato di persona: si tratta del 50,4 per cento del numero totale di voti che sono stati contati nel 2016. La stessa cosa è successa in alcuni Stati chiave: il Texas ha ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La pandemia di Coronavirus, la paura dei ritardi postali e le idee contrastanti dei candidati alla presidenza,spinto i cittadinia votare anticipatamente come non era mai accaduto prima nella storia delle presidenziali Usa. A una settimana dal giorno delle elezioni secondo i dati dell’Elections Project degli Stati Uniti, ilha già superato la metà del numero di totale delle schede che furono conteggiate durante nel 2016. A partire da martedì pomeriggio più di 69,5diavevano già inviato le loro schede odi persona: si tratta del 50,4 per cento del numero totale di voti che sono stati contati nel 2016. La stessa cosa è successa in alcuni Stati chiave: il Texas ha ...

