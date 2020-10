Usa 2020, la grande battaglia finale per gli Stati in bilico (Di giovedì 29 ottobre 2020) In un sistema di voto complesso come quello americano, un pugno di Stati può bastare per decidere il prossimo inquilino della Casa Bianca. Ed è sui cosiddetti "swing state" che si stanno concentrando le forze e le attenzioni dei candidati nell'ultima settimana di campagna elettorale. L'obiettivo di conquistare i 270 grandi elettori che poi formalmente decideranno chi sarà presidente fra Donald Trump e Joe Biden, si gioca negli Stati in bilico, in cui per ragioni storiche, demografiche e sociali nessuno dei due campi predomina stabilmente.La situazione è incerta in Stati molto popolosi, che dunque esprimono un numero più alto di grandi elettori, come Florida e Ohio, ma anche nel cuore del Midwest: in Nebraska, Michigan, Wisconsin. Qui Trump ha concentrato una serie serrata di comizi e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 ottobre 2020) In un sistema di voto complesso come quello americano, un pugno dipuò bastare per decidere il prossimo inquilino della Casa Bianca. Ed è sui cosiddetti "swing state" che si stanno concentrando le forze e le attenzioni dei candidati nell'ultima settimana di campagna elettorale. L'obiettivo di conquistare i 270 grandi elettori che poi formalmente decideranno chi sarà presidente fra Donald Trump e Joe Biden, si gioca negliin, in cui per ragioni storiche, demografiche e sociali nessuno dei due campi predomina stabilmente.La situazione è incerta inmolto popolosi, che dunque esprimono un numero più alto di grandi elettori, come Florida e Ohio, ma anche nel cuore del Midwest: in Nebraska, Michigan, Wisconsin. Qui Trump ha concentrato una serie serrata di comizi e ...

