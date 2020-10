‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 28 10 20

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ma l’avete visto anche voi, oggi, quell’ammasso di code di paglia che affollano lo studio di Uomini e Donne prendere vistosamente fuoco mentre Aurora Tropea le metteva di fronte all’evidenza, ossia che lì dentro esistono PALESEMENTE persone personaggi di serie A e persone di serie B? Una roba cosìra e lampante a tutti, la disparità di trattamento che DA SEMPRE regna agli Elios, che mi faceva quasi tenerezza vederli arrampicarsi sugli specchi (contraddicendosi da soli, tra l’altro) pur di smentirla. Quanti travasi di bile, quante giugulari in procinto di esplodere, quanti lacchè ha dovuto scomodare Queen Mary per difendere la Sacra Redazione da quell’arpia della Tropea, oh! Come ha osato ‘sta strega malefica insinuare che il buon Gianni Sperti usi due pesi e due misure solo perché lo scorso ...