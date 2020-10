Uomini e donne, Gianluca in lacrime di fronte a Gabriella (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gianluca De Matteis ha lasciato il pubblico di Uomini e donne senza parole. Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, è scoppiato in lacrime mostrando tutta la sua fragilità. Dopo l’esterna con la corteggiatrice Gabriella, il giovane tronista ha infatti raccontato un aneddoto sulla sua famiglia che lo ha portato ad emozionarsi, tanto da faticare a parlare. Con la voce rotta dall’emozione, Gianluca ha voluto far capire alla sua corteggiatrice Gabriella quanto le accuse di essere un ‘narciso’ e ‘troppo concentrato su se stesso’ lo abbiano ferito. Uomini e donne, Gianluca ferito dalle parole di Gabriella La frequentazione tra Gianluca ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 ottobre 2020)De Matteis ha lasciato il pubblico disenza parole. Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, è scoppiato inmostrando tutta la sua fragilità. Dopo l’esterna con la corteggiatrice, il giovane tronista ha infatti raccontato un aneddoto sulla sua famiglia che lo ha portato ad emozionarsi, tanto da faticare a parlare. Con la voce rotta dall’emozione,ha voluto far capire alla sua corteggiatricequanto le accuse di essere un ‘narciso’ e ‘troppo concentrato su se stesso’ lo abbiano ferito.ferito dalle parole diLa frequentazione tra...

