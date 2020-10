Uomini e Donne, anticipazioni del 28 Ottobre 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 Questo pomeriggio, puntuale alle 14.45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di “Uomini e Donne”, dating show condotto con successo da ormai più di un ventennio da Maria De Filippi. Al centro dello studio, troveremo per prima la tronista Sophie Codegoni: la ragazza, che con i suoi diciotto anni è la protagonista più giovane che il programma abbia mai avuto, sta portando avanti la sua conoscenza con Nino; il corteggiatore, pur non rappresentando il suo prototipo di uomo, sembra infatti essere riuscito a colpirla positivamente. Tuttavia, Sophie continuerà a guardarsi intorno, alla ricerca di quell’amore duraturo che sembra ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “”, il dating show di Canale 5 Questo pomeriggio, puntuale alle 14.45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di “”, dating show condotto con successo da ormai più di un ventennio da Maria De Filippi. Al centro dello studio, troveremo per prima la tronista Sophie Codegoni: la ragazza, che con i suoi diciotto anni è la protagonista più giovane che il programma abbia mai avuto, sta portando avanti la sua conoscenza con Nino; il corteggiatore, pur non rappresentando il suo prototipo di uomo, sembra infatti essere riuscito a colpirla positivamente. Tuttavia, Sophie continuerà a guardarsi intorno, alla ricerca di quell’amore duraturo che sembra ...

Open_gol : Sale a 18 il numero di coristi contagiati dal Coronavirus alla Scala: dopo la scoperta di 9 cantanti donne positive… - DarioNardella : Benvenute in #Giunta @Benedetta_Alba e @TittaMeucci! Fiero di lavorare con una squadra di cinque donne e cinque uom… - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - sbarelling : @lightsovt @ansiogenaaf Per non parlare della bellezza,,,,,,,,, le donne sono decisamente più belle, gli uomini car… - ilmagoditwit : RT @Vince7914: Lievemente, insomma tipo quando noi uomini diciamo alle donne dai solo la punta... -