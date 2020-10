#Unfit. La psicologia di Donald Trump: stasera su La7 il documentario sull'attuale presidente degli USA (Di mercoledì 28 ottobre 2020) stasera su La7, all'interno di Atlantide, va in onda il documentario #Unfit. La psicologia di Donald Trump, il documentario che vuole dimostrare l'inadeguatezza dell'attuale presidente statunitense. stasera su La7, intorno alle 22:00, va in onda #Unfit. La psicologia di Donald Trump, il documentario, trasmesso all'interno di Atlantide, diretto nel 2020 da Dan Partland, con unico protagonista l'attuale presidente degli Stati Uniti. Grazie all'aiuto di professionisti riconosciuti a livello internazionale, psicologi, avvocati analisti, giornalisti ed ex collaboratori del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)su La7, all'interno di Atlantide, va in onda il. Ladi, ilche vuole dimostrare l'inadeguatezza dell'statunitense.su La7, intorno alle 22:00, va in onda. Ladi, il, trasmesso all'interno di Atlantide, diretto nel 2020 da Dan Partland, con unico protagonista l'Stati Uniti. Grazie all'aiuto di professionisti riconosciuti a livello internazionale, psicologi, avvocati analisti, giornalisti ed ex collaboratori del ...

Un film di Dan Partland con . Uno studio serrato e denso di spunti di riflessione, per una partecipazione più consapevole.

La7 anti-Trump: in prima serata il film che massacra Donald

Se le tv nostrane avessero una qualche influenza sulle Presidenziali Usa, quello di La7 sarebbe da considerarsi come un endorsement. In favore di Joe Biden, chiaramente. Stasera, a pochi giorni dalle ...

