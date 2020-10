Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: SUSANA lascia la soap! (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo 1359 puntate, per i telespettatori spagnoli, è arrivata l’ora di salutare la “pettegola” e scontrosa SUSANA (Amparo Fernandez). Quest’ultima si congederà infatti dagli abitanti di Acacias per trasferirsi a New York in compagnia del secondo marito Armando Caballero (Antonio Lozano). Scopriamo dunque insieme per quale ragione l’attrice ha deciso di lasciare la soap…Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 28 ottobre 2020Una Vita, puntate spagnole: ecco perché Amparo Fernandez ha deciso di andare via In un’intervista concessa al settimanale iberico Telenovela, Amparo Fernandez ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a dire addio al personaggio di ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo 1359, per i telespettatori spagnoli, è arrivata l’ora di salutare la “pettegola” e scontrosa(Amparo Fernandez). Quest’ultima si congederà infatti dagli abitanti di Acacias per trasferirsi a New York in compagnia del secondo marito Armando Caballero (Antonio Lozano). Scopriamo dunque insieme per quale ragione l’attrice ha deciso dire la soap…Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di mercoledì 28 ottobre 2020Una: ecco perché Amparo Fernandez ha deciso di andare via In un’intervista concessa al settimanale iberico Telenovela, Amparo Fernandez ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a dire addio al personaggio di ...

Pontifex_it : Chi ama ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, nessun atto d’amore per Dio, n… - MarroneEmma : Cara Marika sei una bella persona,piena di vita e con un cuore enorme. Sei un grande esempio. Dovremmo meditare tutti! #leiene - marcocappato : 'Dati accurati, oggi, sono una questione di vita o di morte', scrive il biologo Enrico Bucci chiedendo che una picc… - ItaliaViva : RT @MassimoUngaro: Bene accordo @INPS_it - @ItalyMFA per controllo esistenza in vita con videochiamata per i pensionati che percepiscono l… - nadbitti : RT @cristinareggini: – quando tu, in una parola, vivrai senza la vita, penserai senza un pensiero, sentirai senza cuore – allora tu non sap… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Beautiful, Una vita e Il segreto: anticipazioni 28 ottobre SoloDonna Agnone-Santa Croce, è nato il piccolo Lorenzo Di Mario

Una grande gioia ha riempito il cuore di mamma e papà nell'amore di una vita che illumina una famiglia. Il 25 ottobre 2020, alle ore 1:20, è nato il piccolo Lorenzo Di Mario con un peso di tre chili e ...

Il Paese Italia riparte (se e solo) se riparte la Scuola. La soluzione è molto semplice e immediata.

In queste ore leggiamo che la scuola si appresta alla didattica a distanza. Massima insicurezza che conferma la difficoltà della scuola a ripartire. Non si deve dimenticare che questo drammatico epilo ...

Una grande gioia ha riempito il cuore di mamma e papà nell'amore di una vita che illumina una famiglia. Il 25 ottobre 2020, alle ore 1:20, è nato il piccolo Lorenzo Di Mario con un peso di tre chili e ...In queste ore leggiamo che la scuola si appresta alla didattica a distanza. Massima insicurezza che conferma la difficoltà della scuola a ripartire. Non si deve dimenticare che questo drammatico epilo ...