Una rock band ha fatto un concerto nel bel mezzo della pandemia (con bolle e allontanamento) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il mondo è attualmente molto sconvolto dalle piaghe e dalle restrizioni che la pandemia del coronavirus sta portando nelle vite di tutti noi. Quasi tutti i paesi del mondo hanno dovuto attuare misure di ristrettezza per diminuire i contagi e cercare di favorire le cure. Molte aree artistiche e culturali hanno subito forti restrizioni, specialmente quelle legate al mondo musicale, dato che a causa delle imposizioni dettate dal distanziamento sociale, non è possibile effettuare dei concerti, senza correre il rischio di ritrovarsi vicini alle altre persone. Tuttavia sembra che alcuni artisti non si siano dati per vinti e hanno cercato di sfruttare dei modi interessanti e controversi, per riuscire ad intrattenere gli spettatori, ai loro concerti, mantenendo fede ai protocolli sanitari. È questo il caso di una band rock, ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il mondo è attualmente molto sconvolto dalle piaghe e dalle restrizioni che ladel coronavirus sta portando nelle vite di tutti noi. Quasi tutti i paesi del mondo hanno dovuto attuare misure di ristrettezza per diminuire i contagi e cercare di favorire le cure. Molte aree artistiche e culturali hanno subito forti restrizioni, specialmente quelle legate al mondo musicale, dato che a causa delle imposizioni dettate dal distanziamento sociale, non è possibile effettuare dei concerti, senza correre il rischio di ritrovarsi vicini alle altre persone. Tuttavia sembra che alcuni artisti non si siano dati per vinti e hanno cercato di sfruttare dei modi interessanti e controversi, per riuscire ad intrattenere gli spettatori, ai loro concerti, mantenendo fede ai protocolli sanitari. È questo il caso di una, ...

g_cecconi48 : Queen - Under Pressure (Official Video) - RadioHemingway : Mercoledì, 28 Ottobre 2020 Pochi format per una serata di musica incredibile su - Radio1Rai : RT @DeaPaola: Romeo e Giulietta, Macbeth e Lady Macbeth, Prospero, Ofelia, un sonetto, un modo di dire... Shakespeare è ovunque nella music… - ehcate : SCUSATE MA DOPO FORGET ME TOO DOVETE DARMI UNA HALSEY PIÙ ROCK E PUNKETTARA MI FA MORIRE LA AMO - raindog2054 : RT @DeaPaola: Romeo e Giulietta, Macbeth e Lady Macbeth, Prospero, Ofelia, un sonetto, un modo di dire... Shakespeare è ovunque nella music… -