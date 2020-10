Una ricerca scopre come si potrebbero prevenire le crisi epilettiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un team di ricercatori della Florida State University College of Medicine ha fatto una scoperta davvero sensazionale per quanto riguarda il tema della prevenzione delle crisi epilettiche. Gli esperti infatti hanno dimostrato che un particolare amminoacido prodotto dal cervello umano svolge di fatto una cruciale funzione di prevenzione. prevenire le crisi epilettiche è letteralmente fondamentale, le crisi del lobo temporale infatti possono essere particolarmente pericolose per una persona. Queste infatti, a seconda dei casi, possono determinare addirittura la morte dei neuroni di una persona. Proprio per evitare questi ed altri danni che possono cagionare le crisi epilettiche, il professor Sanjay Kumar e il suo team di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un team ditori della Florida State University College of Medicine ha fatto una scoperta davvero sensazionale per quanto riguarda il tema della prevenzione delle. Gli esperti infatti hanno dimostrato che un particolare amminoacido prodotto dal cervello umano svolge di fatto una cruciale funzione di prevenzione.leè letteralmente fondamentale, ledel lobo temporale infatti possono essere particolarmente pericolose per una persona. Queste infatti, a seconda dei casi, possono determinare addirittura la morte dei neuroni di una persona. Proprio per evitare questi ed altri danni che possono cagionare le, il professor Sanjay Kumar e il suo team di ...

Inter : ?? | CIAK Un viaggio in terre lontane. Qualcosa di speciale ad attendere i nostri protagonisti. Una ricerca da port… - emergenzavvf : Un bellissimo abbraccio per testimoniare un perfetto #lavorodisquadra. Ritrovato stamattina da una squadra di ricer… - Quirinale : #Mattarella: I Giorni della #Ricerca quest’anno si celebrano mentre le società in tutto il mondo sono impegnate in… - QuotidianPost : Una ricerca scopre come si potrebbero prevenire le crisi epilettiche - ConquerAnger : @b0rnskinnybitch @qualunque_uomo Pene più basse? Minime? Basta una semplice ricerca per citarmi esempi, no? -

Ultime Notizie dalla rete : Una ricerca Covid-19, trovati in una ricerca alcuni nuovi geni correlati FocusTECH Birra regina socialità in Sicilia, più amata che nel Nord Est

Roma, 28 ott. (askanews) - A sorpresa la birra è più amata in Sicilia che nel Nord-Est, ma soprattutto la birra nell'isola è consumata a pasto, all'insegna della socialità e della convivialità e nei m ...

Iuschra Gazi, è suo il cranio ritrovato nel bosco a Brescia, il caso è chiuso

La 12enne di origini bengalesi affetta da autismo era fuggita durante una gita il 19 luglio 2018. Le ricerche erano fallite, poi il ritrovamento dei resti e la prova del Dna ...

Roma, 28 ott. (askanews) - A sorpresa la birra è più amata in Sicilia che nel Nord-Est, ma soprattutto la birra nell'isola è consumata a pasto, all'insegna della socialità e della convivialità e nei m ...La 12enne di origini bengalesi affetta da autismo era fuggita durante una gita il 19 luglio 2018. Le ricerche erano fallite, poi il ritrovamento dei resti e la prova del Dna ...