UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 29 ottobre 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 29 ottobre 2020: Ormai sempre più in crisi, fino al punto di essere diventato incapace di gestire gli alti e bassi della sua situazione, Niko Poggi (Luca Turco) prende una decisione drastica e molto sofferta che riguarda il suo lavoro.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN E SANEM SPOSI? Non è come sembra…Clara (Imma Pirone) è in procinto di lasciare casa di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), mentre quest’ultimo riceve una telefonata che potrebbe cambiare il corso del suo destino. Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha sempre a che fare con Ilaria (Greta Berti), ma sembra soffrire sempre di più per via dell’atteggiamento superficiale della sua ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 ottobre 2020)di Unalin onda giovedì 29: Ormai sempre più in crisi, fino al punto di essere diventato incapace di gestire gli alti e bassi della sua situazione, Niko Poggi (Luca Turco) prende una decisione drastica e molto sofferta che riguarda il suo lavoro.Leggi anche: Daydreamer: CAN E SANEM SPOSI? Non è come sembra…Clara (Imma Pirone) è in procinto di lasciare casa di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), mentre quest’ultimo riceve una telefonata che potrebbe cambiare il corso del suo destino. Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha sempre a che fare con Ilaria (Greta Berti), ma sembra soffrire sempre di più per via dell’atteggiamento superficiale della sua ...

nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #29ottobre - sciacquafresell : il professore che mette i test di prova alle otto di sera ?????? MI VUOI FAR MANGIARE ALMENO COSÌ DOPO POSSO VEDERMI… - camilla_casari : RT @DBking85: I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole. Freud Ast… - Selene : RT @DBking85: I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole. Freud Ast… -