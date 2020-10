Un posto al sole | anticipazioni 30 ottobre | la rabbia di Rossella

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)tirerà fuori un lato del suo carattere un po’ nascosto a Unal. Lerelative alla puntata in onda venerdì 30, rivelano che la giovane si farà prendere dallaed avrà un confronto molto acceso con la sua compagna di studi Ilaria. Nel frattempo, Michele e Silvia si metteranno in viaggio verso Indica, ma andranno incontro ad un imprevisto lungo il tragitto. Intanto, Marina e Fabrizio rientreranno dal viaggio in Sardegna e faranno un’inaspettata scoperta mentre Niko sarà deciso a lasciare lo studio Navarra e finirà per scontrarsi con il padre. Unal30sfoga la sua ...