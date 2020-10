"Un girone dantesco, come ho visto le persone morire". Terapia intensiva, il racconto drammatico di Massimo Giannini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un racconto durissimo, toccante, che fa riflettere, quello di Massimo Giannini a Otto e Mezzo, la trasmissione di Lilli Gruber in cui, martedì 27 ottobre, era ospite in collegamento. Il direttore de La Stampa ha parlato della battaglia contro il coronavirus, che lo ha costretto a un lungo ricovero in Terapia intensiva al Gemelli di Roma, da cui è stato dimesso soltanto da pochi giorni. "Ho visto persone morire, è stata un'esperienza dura e ho deciso di non nasconderla", ha premesso Giannini. E ancora: "Mi considero fortunato, voglio testimoniare cosa succede lì dentro perché c'è bisogno di capire. Ho cercato di capire cosa succede in quei tre gironi danteschi: nel reparto pulito-sporco sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Undurissimo, toccante, che fa riflettere, quello dia Otto e Mezzo, la trasmissione di Lilli Gruber in cui, martedì 27 ottobre, era ospite in collegamento. Il direttore de La Stampa ha parlato della battaglia contro il coronavirus, che lo ha costretto a un lungo ricovero inal Gemelli di Roma, da cui è stato dimesso soltanto da pochi giorni. "Ho, è stata un'esperienza dura e ho deciso di non nasconderla", ha premesso. E ancora: "Mi considero fortunato, voglio testimoniare cosa succede lì dentro perché c'è bisogno di capire. Ho cercato di capire cosa succede in quei tre gironi danteschi: nel reparto pulito-sporco sono ...

