"Un giorno le zucchine dell'orto sono diventate troppe. Mi sono detta: facciamone un lavoro" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Valentina Stinga ha 31 anni, una laurea conseguita alla Bocconi in Marketing Management e un'impresa agricola che vende cassette di prodotti a clienti "abbonati", tutte le settimane. Tra uno speech in Israele e uno in Turchia, Valentina organizza, monitora il lavoro per far crescere zucchine e pomodori. Quelle zucchine e quei pomodori che l'hanno portata a diventare responsabile di Donne impresa Coldiretti della Campania. "Il progetto è quello di avere un giorno un laboratorio mio per le conserve, che sono il secondo step. Però davvero ho iniziato con le zucchine, su un terreno a Sorrento che mio padre aveva acquistato". Tre ettari che sono un sogno in quella zona, sotto un sole e con un terreno che ...

