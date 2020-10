“Un bonifico di 5 euro dopo mesi di sacrificio”. La beffa dell’Inps al ristoratore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una realtà assurda, che interessa tantissimi lavoratori italiani ai quali il governo aveva promesso sostegno. Sostegno che è diventato un insulto. Accade a Roma che un lavoratore abbia ricevuto un bonifico dall’Inps di “appena 5 euro” con causale “integrazione al reddito Covid-19”, racconta la Repubblica. Nicolò, che lavora come manager in un ristorante nel centro di Roma, non saprebbero nemmeno dire se la cirfa irrisoria che ha ricevuto sia un conguaglio o il saldo di un aticipo già percepito. L’unica cosa certa è che, quel sostegno ricevuto l’8 ottobre che avrebbe dovuto coprire le due settimane tra il 14 al 31 maggio, è una cifra troppo ridicola per poter essere considerata un sostegno reale. “Tanto valeva che l’Inps non pagasse niente. Da otto ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una realtà assurda, che interessa tantissimi lavoratori italiani ai quali il governo aveva promesso sostegno. Sostegno che è diventato un insulto. Accade a Roma che un lavoratore abbia ricevuto undall’Inps di “appena 5” con causale “integrazione al reddito Covid-19”, racconta la Repubblica. Nicolò, che lavora come manager in un ristorante nel centro di Roma, non saprebbero nemmeno dire se la cirfa irrisoria che ha ricevuto sia un conguaglio o il saldo di un aticipo già percepito. L’unica cosa certa è che, quel sostegno ricevuto l’8 ottobre che avrebbe dovuto coprire le due settimane tra il 14 al 31 maggio, è una cifra troppo ridicola per poter essere considerata un sostegno reale. “Tanto valeva che l’Inps non pagasse niente. Da otto ...

