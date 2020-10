Ultime Notizie Serie A: la Lazio pensa al rinvio della partita col Torino (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. La Lazio pensa al rinvio della partita contro il Torino – Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della situazione difficile della squadra legata al Coronavirus: «Torino? Sì, stiamo valutando la possibilità di chiedere il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcionews24 Tutte lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Laalcontro il– Igli Tare, direttore sportivo, ai microfoni di Sky Sport ha parlatosituazione difficilesquadra legata al Coronavirus: «? Sì, stiamo valutando la possibilità di chiedere il ...

fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - Agenzia_Ansa : #Covid: balzo di #vittime nel Regno Unito, 367 nelle ultime 24 ore. I #contagi quotidiani sono attorno ai 23.000… - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - ylenia_zanotti : RT @fanpage: Lockdown in Francia, richiude anche il Louvre fino al primo dicembre - fanpage : Macron annuncia nuovo lockdown in Francia: “I contagi reali sono 80/100mila al giorno” -