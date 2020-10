Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio noi ritorniamo di spostare l’orario di chiusura di bar e ristoranti alle 22:38 lo ha detto a Tgcom24 il Presidente della Regione Sicilia nello Musumeci riprendo sia l’ultimo dpcm che impone la chiusura dei luoghi di ristorazione alle 18 il governatore Ha poi aggiunto che quando il governo centrale dirà che bisogna racchiudere per 24 ore Allora noi non piacere ma Ursula von der leyen Promette che potremmo vaccinare 700 milioni di persone con un d 20 50 milioni di dosi consegnato ogni mese in base agli accordi con le società farmaceutiche poi spiega le misure sono state allentate troppo presto Ecco perché c’era seconda Ondata Bruxelles Unione Europea della sanità un pacchetto di iniziative comuni e Veneto sfonda i 2000 casi giornalieri il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio noi ritorniamo di spostare l’orario di chiusura di bar e ristoranti alle 22:38 lo ha detto a Tgcom24 il Presidente della Regione Sicilia nello Musumeci riprendo sia l’ultimo dpcm che impone la chiusura dei luoghi di ristorazione alle 18 il governatore Ha poi aggiunto che quando il governo centrale dirà che bisogna racchiudere per 24 ore Allora noi non piacere ma Ursula von der leyen Promette che potremmo vaccinare 700 milioni di persone con un d 20 50 milioni di dosi consegnato ogni mese in base agli accordi con le società farmaceutiche poi spiega le misure sono state allentate troppo presto Ecco perché c’era seconda Ondata Bruxelles Unione Europea della sanità un pacchetto di iniziative comuni e Veneto sfonda i 2000 casi giornalieri il ...

