TXT e-solutions | riepilogo operazioni su azioni proprie

franci_blegi : RT @NCTMLawFirm: #FusioniAcquisizioni | Nctm con TXT e-Solutions S.p.A. nell’acquisizione di una partecipazione pari al 92% del capitale so… - NCTMLawFirm : #FusioniAcquisizioni | Nctm con TXT e-Solutions S.p.A. nell’acquisizione di una partecipazione pari al 92% del capi… - bdo_italia : Lieti di aver supportato TXT Europe (società di information technology quotata alla Borsa di Milano) nelle attività… -

Ultime Notizie dalla rete : TXT solutions

Teleborsa

(Teleborsa) - TXT e-solutions, dal 28 settembre al 9 ottobre 2020 inclusi, ha comunicato di aver acquistato 5950 azioni proprie per un corrispettivo pari a 45.931,09 euro, nell'ambito del programma di ...E con questa sono due... Magni sta comprando le sue aziende con i soldi della cassa di TXT... Quanti soldi ci sono ancora in cassa? Magni ha per caso ancora altre aziende? Boh non so più che dire e pe ...