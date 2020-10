Turris, Fabiano: “Meritavamo ampiamente il pareggio con l’Avellino” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “E’ un risultato che voglio dedicare a chi puntualmente ci critica”. E’ il mantra del tecnico della Turris, Franco Fabiano, dopo il pareggio con l’Avellino. “La squadra ha dimostrato di avere attributi come il suo allenatore. Abbiamo espresso un gioco importante e a fine primo tempo meritavamo noi di essere in vantaggio. La squadra non si è disunita nemmeno quando ha subito il raddoppio dell’Avellino e ci ha sempre creduto. Giocare con l’Avellino a viso aperto non è da tutti”. L'articolo Turris, Fabiano: “Meritavamo ampiamente il pareggio con l’Avellino” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “E’ un risultato che voglio dedicare a chi puntualmente ci critica”. E’ il mantra del tecnico della, Franco, dopo ilcon l’Avellino. “La squadra ha dimostrato di avere attributi come il suo allenatore. Abbiamo espresso un gioco importante e a fine primo tempo meritavamo noi di essere in vantaggio. La squadra non si è disunita nemmeno quando ha subito il raddoppio dell’Avellino e ci ha sempre creduto. Giocare con l’Avellino a viso aperto non è da tutti”. L'articolo: “Meritavamoilcon l’Avellino” proviene da Anteprima24.it.

NunzioMarrazzo : Turris. I convocati di Fabiano per il derby con l’Avellino: saltano in nove ?????? #Avellino, #Calcio, #Convocati,… - RedazioneTvcity : Turris: mercoledì il match contro l'Avellino. I convocati di mister Fabiano - - sportavellino : Turris, Fabiano verso la sfida del 'Partenio-Lombardi': 'Riscattiamoci' - NotiziarioC : Turris, i convocati di Fabiano per la trasferta di Palermo. Tre indisponibili -