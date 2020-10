Turismo, il covid ci fa riscoprire l’Italia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un viaggio virtuale in Italia, un progetto per riscoprire il tanto di straordinario che c’è nell’ordinario dei nostri borghi, delle nostre montagne, nelle isole, nelle città e nei paesi colorati. Lo propone l’Enit – l’Agenzia nazionale del Turismo – che insieme a Ferrero ha ideato “Ti Amo Italia” il tour virtuale nelle bellezze della Penisola viste da un barattolo di Nutella. Un invito a ricordare quanta meraviglia ci circonda. abr/mrv/red Turismo, il covid ci fa riscoprire l’Italia su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un viaggio virtuale in Italia, un progetto peril tanto di straordinario che c’è nell’ordinario dei nostri borghi, delle nostre montagne, nelle isole, nelle città e nei paesi colorati. Lo propone l’Enit – l’Agenzia nazionale del– che insieme a Ferrero ha ideato “Ti Amo Italia” il tour virtuale nelle bellezze della Penisola viste da un barattolo di Nutella. Un invito a ricordare quanta meraviglia ci circonda. abr/mrv/red, ilci fal’Italia su Il Corriere della Città.

_MiBACT : Cdm, il ministro @dariofrance: «Ristori immediati per cinema, teatri e alberghi, valgono oltre il miliardo le misur… - massimobray : Un crollo del 70% dei flussi turistici mondiali con una perdita per l'economia di 730 miliardi di dollari. Sono que… - RoAnaSal69 : RT @PoFesrSicilia: Turismo, #SeeSicily: ecco il progetto da 75 milioni del Piano Covid. Al via primo bando per strutture ricettive https://… - Regione_Sicilia : RT @PoFesrSicilia: Turismo, #SeeSicily: ecco il progetto da 75 milioni del Piano Covid. Al via primo bando per strutture ricettive https://… - ADM_assdemxmi : RT @Italpress: Turismo, il covid ci fa riscoprire l’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo covid La cura anti-Covid per la ripresa del turismo FASI.biz - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti Ristori a 460mila imprese, altre 6 settimane Cig e stop licenziamenti

Contributi a fondo perduto raddoppiati, o anche quadruplicati in alcuni casi, con un tetto massimo a 150mila euro, per sostenere 460mila attività provate dalle nuove restrizioni anti-Covid.

Italia-Perù, le strategie per il rilancio turistico si discutono in un webinar

Italia e Perù si sono incontrati nel corso di un webinar organizzato dalla Cciaa italiana in Perù per scambiare esperienze e idee sul rilancio del settore in una prospettiva post Covid-19.

Contributi a fondo perduto raddoppiati, o anche quadruplicati in alcuni casi, con un tetto massimo a 150mila euro, per sostenere 460mila attività provate dalle nuove restrizioni anti-Covid.Italia e Perù si sono incontrati nel corso di un webinar organizzato dalla Cciaa italiana in Perù per scambiare esperienze e idee sul rilancio del settore in una prospettiva post Covid-19.