Turismo | il Covid ci fa riscoprire l' Italia

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio virtuale in Italia, un progetto per riscoprire il tanto di straordinario che c'è nell'ordinario dei nostri borghi, delle nostre montagne, nelle isole, nelle città e nei paesi colorati. Lo propone l'Enit – l'Agenzia nazionale del Turismo – che insieme a Ferrero ha ideato "Ti Amo Italia" il tour virtuale nelle bellezze della Penisola viste da un barattolo di Nutella. Un invito a ricordare quanta meraviglia ci circonda. "Il Turismo in Italia è ripartito dagli Italiani – afferma Michele Maria Longo, sindaco di Alberobello – ed è ripartito dal Turismo di prossimità. Continuiamo dunque a viaggiare per conoscere tutte le bellezze del mondo ma ...

Lo propone l’Enit – l’Agenzia nazionale del Turismo – che insieme a Ferrero ha ideato “Ti Amo Italia” il tour virtuale nelle bellezze della Penisola viste da un barattolo di Nutella. Un invito a ...

