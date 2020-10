“Trump segretamente in guerra contro Obama | pedofilo satanista” | la folle teoria che porta i seguaci a uccidere

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dicembre 2016. Un uomo, Edgar Maddison Welch, entra in una pizzeria ma non per comprare una margherita. Quell’uomo, 28 anni, biondo, capelli lunghi, barba incolta, blue jeans e scarpe da lavoro ai piedi, vuole vedere cosa succede nei sotterranei (inesistenti) della pizzeria Comet Ping Pong di Washington. Ha con sé un fucile daAR-15 e una pistola calibro 38. Per tre quarti d’oralla le stanze del ristorante, parte un colpo dall’arma più grossa delle due. Cosa o chi cercava Edgar Maddison Welch? Lo vediamo dopo, ma possiamo anticipare questo: Welch aveva creduto a delle notizie molto gravi, embrioni di quella che a breve sarebbe diventata unadiffusa e complessa: QAnon. QAnon: la tesi cospirazionista Non è facile riassumere unacomplessa in poche righe e ...