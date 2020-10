(Di mercoledì 28 ottobre 2020) «è ormai l’inno dei. Nond’altroal 4, quando le elezioni saranno (si spera!) terminate. Poi forse si comincerà a parlare di quanto sia basso il tasso di mortalità, dell’abbondanza di posti in ospedale e di test per i giovani». Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald. Hackerato il sito della campagna diNella notte era stato hackerato il sito della campagna di Donald. «Il sito è stato sequestrato», si leggeva per qualche ora sulla home di ...

HuffPostItalia : Sono un’addetta alle pulizie all’ospedale Walter Reed e la mia esperienza con il Covid è stata molto diversa da que… - lorepregliasco : Gli annunci di esponenti del governo sul vaccino COVID imminente mi ricordano un po' quelli di Trump. - MediasetTgcom24 : Covid, Trump: la gente è stanca di sentire Fauci e tutti quegli idioti #CASABIANCA - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Trump: «Covid, covid, è l’inno dei media delle fake news. Ne parleranno fino al 4 novembre» - SecolodItalia1 : Trump: «Covid, covid, è l’inno dei media delle fake news. Ne parleranno fino al 4 novembre» -

Ultime Notizie dalla rete : Trump Covid

L'HuffPost

“Il trump-gov è coinvolto nell’origine del coronavirus e sta collaborando con gli stranieri per manipolare le elezioni”. In allegato i collegamenti a due wallet ai quali inviare criptovalute: uno per ...Il dato è stato registrato martedì 27 ottobre, lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump, andando ben oltre ... la "FINE DELLA PANDEMIA DA COVID-19". Il dato dell'ultima settimana fa ...