Trento-Dinamo Mosca oggi | orario | tv | programma | streaming Preliminare Champions League volley

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)mercoledì 28 ottobre (ore 19.00) si gioca, match valido per il secondo turnodella2020-2021 dimaschile. Ad Amriswil (Svizzera) va in scena la partita più importante della Pool H che, oltre alle tue contendenti di questa sera, comprende anche i padroni di casa. Si tratta a tutti gli effetti di un vero e proprio scontro diretto, la formazione che si aggiudicherà questa contesa compirà un enorme passo verso la qualificazione alla fase a gironi della massima competizione europea.sta attraversando un momento difficile in campionato, dove ha raccolto quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. I dolomitici devono assolutamente ...

Volleyball_it : Champions League: Trento sfida la Dinamo Mosca. Imperativo vincere - iVolleymagazine : Pallavolo Champions maschile - Dinamo Mosca aspetta la sfida di domani con Trento con 3 punti in tasca - CarlottaRossi11 : Pallavolo Champions maschile - Preliminari: Trento si gioca contro Dinamo Mosca e Amriswil l'accesso alla fase a gi… - iVolleymagazine : Pallavolo Champions maschile - Preliminari: Trento si gioca contro Dinamo Mosca e Amriswil l'accesso alla fase a gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Dinamo

Oggi mercoledì 28 ottobre (ore 19.00) si gioca Trento-Dinamo Mosca, match valido per il secondo turno preliminare della Champions League 2020-2021 di volley maschile. Ad Amriswil (Svizzera) va in ...Sokolov non è neppure in panchina nella gara di questa sera che la Dinamo Mosca ha vinto con gli svizzeri. Ma dovrebbe essere domani in campo con Trento. Alle prese con un problema muscolare dovrebbe ...