Trasporti, Conte smentisce la De Micheli. Gassmann: stipati come sardine, sacrifici inutili (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oggi Giuseppe Conte ha ammesso che sui mezzi di trasporto pubblico c’è una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento. Una situazione che secondo tutti gli esperti fa da volano al virus. Circostanza negata dalla ministra dei Trasporti Anna De Micheli che oggi viene clamorosamente smentita dallo stesso presidente del Consiglio. Rampelli: Conte ha smentito la ministra De Micheli “Il presidente del Consiglio ammette – dice Fabio Rampelli (FdI) – che per i Trasporti c’è un’oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento, smentendo la ministra De Micheli. Le responsabilità, secondo Conte, sarebbero degli utenti in quanto incapaci di rispettare le regole. Incredibile. Il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oggi Giuseppeha ammesso che sui mezzi di trasporto pubblico c’è una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento. Una situazione che secondo tutti gli esperti fa da volano al virus. Circostanza negata dalla ministra deiAnna Deche oggi viene clamorosamente smentita dallo stesso presidente del Consiglio. Rampelli:ha smentito la ministra De“Il presidente del Consiglio ammette – dice Fabio Rampelli (FdI) – che per ic’è un’oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento, smentendo la ministra De. Le responsabilità, secondo, sarebbero degli utenti in quanto incapaci di rispettare le regole. Incredibile. Il ...

