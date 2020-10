Tragedia nella cava di marmo, operaio muore schiacciato (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stazzema, Lucca,, 28 ottobre 2020 - Incidente mortale, questo pomeriggio, in una cava di marmo sulle Alpi Apuane . L'incidente è accaduto all'interno della cava Borra Larga, nel bacino marmifero del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stazzema, Lucca,, 28 ottobre 2020 - Incidente mortale, questo pomeriggio, in unadisulle Alpi Apuane . L'incidente è accaduto all'interno dellaBorra Larga, nel bacino marmifero del ...

stanzaselvaggia : Come accadde a marzo, le prime notizie tragiche sulle case di riposo, specie se non a Roma e Milano, non interessan… - qn_lanazione : Tragedia nella cava di marmo, operaio muore schiacciato a Stazzema (#Lucca) - LenzReuven : RT @iltirreno: +++ Tragedia in una cava: muore un operaio - iltirreno : +++ Tragedia in una cava: muore un operaio - DarksiderCinema : Da domani su @RakutenTV_IT, nella sezione gratuita #RakutenStories, in esclusiva il docu-film #Eighteam, che raccon… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nella Tragedia nella notte a Scalea, pensionato di Lamezia Terme muore in treno Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza Monte Corchia: incidente mortale nella cava di Borra Larga

L’operaio ha perso la vita mentre stava lavorando, dinamiche ancora da chiarire. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino continuano le indagini ...

Tragedia nella cava di marmo, operaio muore schiacciato

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, il Soccorso alpino e i tecnici della prevenzione dell'Asl Versilia a cui spetterà il compito di verificare se siano state rispettate tutte le ...

L’operaio ha perso la vita mentre stava lavorando, dinamiche ancora da chiarire. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino continuano le indagini ...Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, il Soccorso alpino e i tecnici della prevenzione dell'Asl Versilia a cui spetterà il compito di verificare se siano state rispettate tutte le ...