Traffico Roma del 28-10-2020 ore 16 | 30

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti per lavori sulla Cassia bis da via della Giustiniana via di Santa Cornelia verso Formello sulla percorso Urbano dellaL’Aquila code a tratti dal raccordo a Viale Togliatti verso la tangenziale est allergenico line se attenzione a un incidente segnalato in Piazza San Giovanni di Dio a rallentamenti per ilintenso su via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII fino a via Francesco Marconi verso Primavalle sulla linea B della metropolitana circolazione rallentata nella tratta Termini ...