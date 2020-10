Traffico Roma del 28-10-2020 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Luceverdedalla redazione prudenza per un incidente in via Delle Ebridi all’altezza di via Martinica nei pressi di via di Tor Cervara altro incidente in via Raffaele Costi all’altezza di via Virgilio guidi non ci sono invece particolari impedimenti sul grande raccordo anulare e sul tratto Urbano della A24-teramo restringimento di carreggiata a senso unico alternato in via Boccea per i lavori in via Santa Gemma nella fascia oraria 9-17 termine previsto dei lavori per le 17 del 30 ottobre a Giardinetti si rallenta per lavori in corso tra il raccordo anulare via degli orafi in uscita della capitale sulla linea B della metropolitana proseguono i lavori di sostituzione delle scale mobili nella stazione di Castro Pretorio che resta chiusa ai passeggeri e per la fine di novembre sono in programma lavori alla stazione di Policlinico ...