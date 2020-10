Traffico Roma del 28-10-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione coda per incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Casilina ed Ardeatina aNord rallentamenti verso il centro sulla Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti sulla Cassia tra il raccordo è via di GrottarossaIncoronato sulla percorso Urbano della A24 tra via Palmiro Togliatti la tangenziale verso il centro e si rallenta per incidente sulla via Ostiense Tra ACI via bitinia versoè in zona Borghesiana sulla via Casilina verso il centro trafficato anche il Lungotevere con rallentamenti tra ponte Giuseppe Mazzini ponte Umberto Primo verso ponte Flaminio per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e ...