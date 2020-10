Tracciamento e preparazione per vaccini, Commissone Ue lancia nuove azioni contro il coronavirus (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Commissione europea ha lanciato, a seguito della riunione del collegio dei commissari oggi a Bruxelles, una serie di nuove iniziativa volte a contribuire a limitare la diffusione del Covid-19, a salvare vite umane e a rafforzare la resilienza del mercato interno. Le misure mirano a comprendere meglio la diffusione del virus e l'efficacia della risposta alla pandemia, a intensificare i test mirati, a rafforzare il Tracciamento dei contatti, a migliorare e coordinare i preparativi degli Stati membri per le future campagne di vaccinazione e a mantenere l'accesso alle forniture essenziali necessarie per le vaccinazioni; inoltre, viene proposto il rafforzamento delle misure volte a garantire la circolazione di tutte le merci nel mercato unico e la sicurezza degli spostamenti necessari.Le nuove proposte ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Commissione europea hato, a seguito della riunione del collegio dei commissari oggi a Bruxelles, una serie diiniziativa volte a contribuire a limitare la diffusione del Covid-19, a salvare vite umane e a rafforzare la resilienza del mercato interno. Le misure mirano a comprendere meglio la diffusione del virus e l'efficacia della risposta alla pandemia, a intensificare i test mirati, a rafforzare ildei contatti, a migliorare e coordinare i preparativi degli Stati membri per le future campagne di vaccinazione e a mantenere l'accesso alle forniture essenziali necessarie per le vaccin; inoltre, viene proposto il rafforzamento delle misure volte a garantire la circolazione di tutte le merci nel mercato unico e la sicurezza degli spostamenti necessari.Leproposte ...

