Tra le forze politiche è iniziata la riflessione sulla nuova fase | servirà la massima coesione

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Al di là delle rassicurazioni del premier, si cercano soluzioni condivise e rispunta l'ipotesi dell'unità nazionale. In questo senso anche il pressing degli alleati su Conte

Lanciati tra la folla anche diversi fumogeni. Diverse le cariche delle forze dell'ordine per disperdere i violenti che, da quello che si apprende, appartengono ad alcuni centri sociali. In Corso Vitto ...Dopo un po’ alcuni appartenenti ai centri sociali hanno lanciato petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine in tenuta antisommossa, che hanno reagito con una carica. Un petardo ha ...