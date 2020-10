Torino, Vagnati: «Dobbiamo ritrovare entusiamo. Voglio impegno in Coppa Italia» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro il Lecce Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro il Lecce. «È normale che quanto non hai ancora raggiunto la vittoria hai la sensazione di voler prendere i tre punti anche se si parla di Coppa. È utile per ritrovare l’entusiasmo. La Coppa Italia è una competizione che Dobbiamo affrontare col massimo impegno per la storia del club ma anche per il nostro cammino di crescita. Giocherà qualcuno che ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Davide, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match dicontro il Lecce Davide, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match dicontro il Lecce. «È normale che quanto non hai ancora raggiunto la vittoria hai la sensazione di voler prendere i tre punti anche se si parla di. È utile perl’entusiasmo. Laè una competizione cheaffrontare col massimoper la storia del club ma anche per il nostro cammino di crescita. Giocherà qualcuno che ha ...

