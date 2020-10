Torino-Lazio | Tare | “Abbiamo pensato al rinvio della gara di Serie A”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus in casa.Anche tra i biancocelesti è scoppiato il caos a causa dei numerosi contagi da Covid-19 all'interno del club capitolino. La squadra guidata da Simone Inzaghi è impegnata questa sera nella sfida di Champions League contro i belga del Club Brugge. Alcuni istanti prima del fischio d'inizio del match valido per la seconda giornata dei gironicompetizione europea, il direttore sportivoIgliha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito alla situazione vissuta dal club romano.Champions League, Club Bruges-: Inzaghi con gli uomini contati e assenze pesanti. Le formazioni ufficiali"Viviamo così da un po', in un ambiente surreale. Dobbiamo essere positivi e dobbiamo tirare fuori qualcosa ...

BRUGES – Lazio in emergenza per via del Covid, ma a Bruges cerca l’impresa. Il ds Igli Tare, nel pre partita, ha parlato del momento ai microfoni di Sky Sport: “Viviamo così, in questo ambiente ...La Lazio è in grandissima emergenza ed è sul tavolo l’ipotesi del rinvio della gara di campionato con il Torino. Lo ha ammesso ai microfoni di Sky Sport Igli Tare, il braccio destro del presidente ...