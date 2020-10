Tomb Raider 2 rinviato a data da destinarsi | i nuovi posticipi MGM e Paramount

cinemaniaco_fb : ?????????????? MGM rinvia Respect di 7 mesi, Tomb Raider 2 rimane senza data - badtasteit : #TombRaider2 non ha più una data di uscita, slitta anche la release del biopic su #ArethaFranklin - MangaForevernet : ? Tomb Raider 2 posticipato senza una nuova data ? ? - cineblogit : Tomb Raider 2 rinviato a data da destinarsi, Respect slitta di sette mesi - Ash71Pietro : Tomb Raider 2 rinviato a data da destinarsi, Respect slitta di sette mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Tomb Raider

TGCOM

Tomb Raider 2 - Un film di Ben Wheatley. Fantasy, USA, Gran Bretagna, Giappone, 2021. Alica Vikander è ancora Lara Croft.Tomb Raider 2 non uscirà nei cinema di tutto il mondo all’inizio del 2021, una brutta notizia per i fan del franchise e di Alicia Vikander, che aveva rilanciato il marchio interpretando Lara Croft in ...