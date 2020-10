Tiziano Ferro: il trailer del documentario a lui dedicato, in arrivo su Amazon Prime Video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ecco il primo trailer di Ferro, il documentario dedicato a Tiziano Ferro, in arrivo su Amazon Prime Video a partire dal novembre. Svelato il primo trailer di Ferro, il documentario dedicato a Tiziano Ferro, che sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 6 novembre 2020. Ferro è un intenso e potente viaggio nella vita privata e professionale dell'artista, uno dei più famosi cantanti italiani contemporanei. Il documentario offrirà uno sguardo unico sulla storia e le passioni, la vita ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ecco il primodi, il, insua partire dal novembre. Svelato il primodi, il, che sarà disponibile in esclusiva sua partire dal 6 novembre 2020.è un intenso e potente viaggio nella vita privata e professionale dell'artista, uno dei più famosi cantanti italiani contemporanei. Iloffrirà uno sguardo unico sulla storia e le passioni, la vita ...

